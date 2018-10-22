Скончался петербургский журналист Лев Аникин

Причиной смерти мог стать инсульт. Журналист ушел из жизни еще в конце ноября.

В Ленобласти умер журналист Лев Аникин. О его смерти сообщили в местном Союзе журналистов.

Точная дата смерти не установлена – тело журналиста нашли 7 декабря после почти недели поисков, которые начала его дочь. В Союзе журналистов сообщают, что причиной смерти мог стать инсульт, случившийся примерно 27 ноября. Именно в этот день Аникина, проживающего в одиночестве в деревне Старая Малукса Ленобласти, в последний раз видели живым.

Лев Аникин – выпускник факультета журналистики Ленинградского государственного университета. В разное время журналист работал в газетах "Ленинская смена" в городе Горький, затем в "Ленинских искрах", "Смене", "Ленинградском рабочем", "Часе Пик" по возвращению в Северную столицу. В начале 90-х годов Аникин устроился в газету "Невское время", где проработал много лет, обозревая новости экономики и бизнеса.

Ранее сообщалось, что умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков.

Фото: Союз журналистов СПб и ЛО