На Пискаревском кладбище открылась памятная доска журналистам, погибшим при защите Ленинграда в блокаду

На светлом фоне доски черными буквами выгравированы слова посвящения, напоминающие о газетных страницах времен войны и героическом подвиге предков.

В пятницу, 11 октября, на аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища состоялась торжественная церемония открытия памятной доски, посвященной журналистам, погибшим при обороне Ленинграда в блокадный период. Об этом сообщил Telegram-канал петербургского отделения "СЖР на Невском", который выступил инициатором установки гранитной таблички и взял на себя все финансовые затраты.

На светлом фоне доски черными буквами выгравированы слова посвящения, напоминающие о газетных страницах времен войны и героическом подвиге предков. Как отметил председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих, в ходе церемонии, на аллее Памяти уже увековечены имена многих жителей Ленинграда, включая водителей трамваев и троллейбусов, учителей, архитекторов, работников Эрмитажа и "Водоканала", погибших в блокаду. Однако до сегодняшнего дня подвиг блокадных журналистов оставался неоцененным. Эти люди, среди которых были те, кто умер в блокаде, сражались на Ленинградском фронте и других участках фронта, служили на Балтике, внесли неоценимый вклад в общую Победу.

Некоторые из коллег, подчеркнул Шерих, нашли последнее пристанище на Пискаревском кладбище, другие же остались безымянными. Председатель Союза журналистов выразил признательность своим коллегам, особо подчеркнув вклад Анжелики Гурской, Юрия Светова, Александра Потехина, Лолиты Крыловой и Андрея Ильина.

Ранее мы сообщили о том, что памятник академику Наталье Бехтеревой установлен в Петербурге.

Фото: пресс-служба петербургского отделения Союза журналистов