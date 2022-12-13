Памятник Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве

В мероприятии приняли участие депутаты ГД РФ, политики, общественные деятели и члены правительства.

Памятник основателю и первому лидеру ЛДПР (Либерально-демократической партии) Владимиру Жириновскому открыли в четверг 6 апреля 2023 года на Новодевичьем кладбище в Москве. Памятная церемония состоялась в годовщину смерти советского и российского политика. Церемонию вел преемник, действующий лидер движения ЛДПР Леонид Слуцкий. Также на мероприятии СМИ увидели спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, вице-спикеры нижней палаты парламента Сергей Неверов и Петр Толстой, министр финансов Антон Силуанов, депутаты фракции, а также член ЛДПР Виктор Бут, сын и дочь Владимира Жириновского.

Жириновский сплачивает людей. Он жив, он жив до сих пор, пока живы его идеи. Он будет жить вечно, пока жива великая Россия. Леонид Слуцкий, глава ЛДПР

Путин назвал Жириновского талантливым и неординарным человеком.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ, ТАСС