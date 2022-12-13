Путин назвал Жириновского талантливым и неординарным человеком

По его словам, политик был не только патриотом, но также ярким оратором и полемистом.

Президент России Владимир Путин назвал Владимира Жириновского талантливым и неординарным человеком. Об этом он заявил в обращении к участникам мемориальных мероприятий, посвященных памяти бывшему лидеру ЛДПР.

Напомним, 6 апреля 2022 года политик скончался на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Путин отметил, что Жириновский был не только патриотом, но также ярким оратором и полемистом. Глава государства отметил, что память о политике объединила его близких и друзей, товарищей по партии и представителей органов власти.

Ранее Путин поручил жестко бороться с "недобитым подпольем" в новых регионах.

Фото: kremlin.ru