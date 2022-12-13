Президент России Владимир Путин поручил жестко бороться с "недобитым подпольем" в новых регионах. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности РФ.
По словам главы государства, противник в новых регионах страны использует так называемое "недобитое подполье". Он подчеркнул, что в этом подполье находятся неонацистские и радикальные группировки
Здесь действовать нужно жестко и эффективно.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил, что Европа инициировала противостояние с Россией.
Видео: kremlin.ru
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