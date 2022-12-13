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Путин поручил жестко бороться с "недобитым подпольем" в новых регионах

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Президент подчеркнул, что в этом подполье находятся неонацистские и радикальные группировки.

Президент России Владимир Путин поручил жестко бороться с "недобитым подпольем" в новых регионах. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности РФ.

По словам главы государства, противник в новых регионах страны использует так называемое "недобитое подполье". Он подчеркнул, что в этом подполье находятся неонацистские и радикальные группировки

Здесь действовать нужно жестко и эффективно.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что Европа инициировала противостояние с Россией.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, подполье, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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