Президент подчеркнул, что в этом подполье находятся неонацистские и радикальные группировки.

Президент России Владимир Путин поручил жестко бороться с "недобитым подпольем" в новых регионах. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности РФ.

По словам главы государства, противник в новых регионах страны использует так называемое "недобитое подполье". Он подчеркнул, что в этом подполье находятся неонацистские и радикальные группировки

Здесь действовать нужно жестко и эффективно. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что Европа инициировала противостояние с Россией.

Видео: kremlin.ru