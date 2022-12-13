Путин заявил, что Европа инициировала противостояние с Россией

Глава РФ рассказал о негативных тенденциях в отношениях между ЕС и РФ.

Российский президент Владимир Путин считает, что Европа инициировала противостояние с Россией. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках торжественного мероприятия, на котором иностранные послы предоставили свои верительные грамоты. Политик счел, что присутствующий глава председательства ЕС разделит с Москвой мнение о том, что связи данного регионального объединения с Москвой за последние годы деградировали.

...К нашему большому сожалению. Причину этого видим в том, что, оставив в стороне свою основную изначальную миссию и функцию развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией. Владимир Путин, президент России

Лидер РФ рассчитывает на то, что негативные дипломатические тенденции останутся в прошлом, а в связях с Евросоюзом возобладает логика взаимного сотрудничества. Владимир Путин напомнил зарубежным коллегам о том, что санкционная деятельность наносит ущерб двусторонним отношениям, поэтому требуется выстраивать такие контакты, которые помогут "в нужном ключе" национальным экономикам.

Россия продолжит выполнять обязательства по развитию Абхазии, заявил Путин.

Фото и видео: Kremlin.ru