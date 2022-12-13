Россия продолжит выполнять обязательства по развитию Абхазии, заявил Путин

Глава РФ принял верительные грамоты иностранных послов.

Москва продолжит выполнять взятые на себя международные обязательства по комплексному социально-экономическому развитию Абхазии. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на торжественном мероприятии вручения иностранными послами верительных грамот в Кремле. Политик пояснил, что республика остается стратегическим союзником и ближайшим соседом. В 2023 году стороны отмечают знаковые для себя дипломатические даты. Речь идет о 15-летии признания Россией суверенитета Абхазии, а также об установлении дипотношений, подписании соглашения о дружбе сотрудничестве.

Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному, социально-экономическому развитию Абхазии. Владимир Путин, президент РФ

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