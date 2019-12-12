Путин почтил память Лужкова на совещании Совбеза РФ

В четверг, 12 декабря, в Москве простились с бывшим мэром.

Владимир Путин почти память бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова на совещании с постоянными представителями Совбеза России, передало "Экономика сегодня".

По словам пресс-секретаря президента России, Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию политика.

Напомним, экс-мэра столицы не стало 10 декабря. Юрию Лужкову было 83 года, причиной смерти назвали анафилактический шок. Сегодня, 12 декабря В Храме Христа Спасителя простились с политическим деятелем. Лужков был градоначальником Москвы с 1992 по 2010 год.

Видео: kremlin.ru