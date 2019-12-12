В Москве проходит прощание с Юрием Лужковым

Родные и близкие собрались в Храме Христа Спасителя, что проститься с Юрием Лужковым.

Сегодня утром, 12 декабря, в Москве прощаются с Юрием Лужковым.

В Храме Христа Спасителя проходит гражданская панихида по скончавшемуся в 83 года бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову. В центре зала храма установлен закрытый гроб с телом усопшего. Люди начали собираться у Храма около 7 утра. Территория вокруг Храма Христа Спасителя оцеплена, людей пропускали по спецразрешениям.

Вдова и дочери Лужкова принимали соболезнования. Отпевание проводит Патриарх Кирилл.

Ранее :Юрий Лужков скончался в одной из немецких клиник в Мюнхене в возрасте 83 лет. Он умер во время операции на сердце – не приходя в сознание. По предварительной информации, причиной смерти стал анафилактический шок. Юрий Лужков был столичным мэром 18 лет, в период с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. Осенью 2010 года его уволили "в связи с утратой доверия президента России Дмитрия Медведева".

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