Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию

В Москве госпитализировали главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Ей стало плохо во время совещания в Администрации президента. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Симоньян доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Медики диагностировали у нее проблемы с сердцем.
На данный момент журналистка находится в реанимации, ей оказывают всю необходимую помощь. Также проводятся специальные обследования.
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Фото: Kremlon Pool
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