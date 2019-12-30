Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию

У нее обнаружили проблемы с сердцем.

В Москве госпитализировали главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Ей стало плохо во время совещания в Администрации президента. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Симоньян доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Медики диагностировали у нее проблемы с сердцем.

На данный момент журналистка находится в реанимации, ей оказывают всю необходимую помощь. Также проводятся специальные обследования.

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Фото: Kremlon Pool