Путин поздравил актрису Валентину Талызину с юбилеем

22 января народной артистке РСФСР исполнилось 85 лет.

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем. 22 января актрисе театра и кино исполнилось 85 лет.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайт Кремля, президент отметил вклад Талызиной в историю отечественного театра и кинематографа. Он пожелал артистке здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. Будучи студенткой сельхозинститута, она начала заниматься в драматической студии. Сцена так увлекла артистку, что в 1954 году она бросила институт и поступила в ГИТИС. В 1958 году Талызина окончила вуз и начала служить в Театре имени Моссовета. На сцене театра актриса исполнила более 40 ролей.

Также Валентина Илларионовна сыграла свыше 130 ролей в кино. Ее голос звучит в любимом многими зрителями мультфильме "Трое из Простоквашино" (1978-1984), она озвучила героиню Барбары Брыльска в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром".

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