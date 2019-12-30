"Когда природа создала тебя Безупречной": Бузова поздравила себя с днем рождения

Певица и телеведущая написала про "безусловную" любовь к себе и поблагодарила родителей за жизнь.

В понедельник, 20 января, певица и телеведущая Ольга Бузова празднует день рождения. Сегодня ей исполнилось 34 года. Одной из первых себя поздравила сама звезда в Instagram.

В посте Бузова написала о "безусловной" любви к себе. "Когда понимаешь, что природа создала тебе Безупречной, а тебе лишь нужно относиться к своему храму с уважением", - заявила телеведущая. Она отметила, что кайфует от жизни и реальности, которую сама себе создала, и поблагодарила родителей за жизнь, а Вселенную – за прошедший год. Ольга считает, что дальше будет еще лучше.

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Фото: Instagram / buzova86