Александр Невзоров* продаёт свой пентхаус в Петербурге

Площадь недвижимости составляет 177 кв.м.

Журналист Александр Невзоров* выставил на продажу свой двухэтажный пентхаус в Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Площадь недвижимости составляет 177 кв.м. Из окон открывается панорамный вид на парк и церковь. Отметим, что, по информации канала, в 2019 году Невзоров* переоформил апартаменты на свою супругу, а в июне 2023 года они перешли в собственность 75-летней женщины, о которой нет каких-либо точных данных.

Стоимость пентхауса составляет 45,5 млн рублей. Журналист там не проживал, но использовал интерьеры для съёмок.

Ранее мы сообщили о том, что суд оштрафовал Oxxxymiron"а на 40 тыс. рублей за нарушение правил для иноагнетов*.

Фото: Telegram / Александр Невзоров

* признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом