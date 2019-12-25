Суд оштрафовал Oxxxymiron'а на 40 тыс. рублей за нарушение правил для иноагнетов*

Ранее музыкант уже получил штраф на аналогичную сумму.

В четверг, 5 октября, Куйбышевский районный суд Северной столицы оштрафовал рэпера Oxxxymiron*. С исполнителя взыскали 40 тыс. рублей за непредоставление данных, которые обязан предоставлять иноагент в рамках ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ.

Напомним, что музыкант уже получил штраф на аналогичную сумму из-за отсутствия в его публикациях на странице ВКонтакте маркировки иноагента.

Минюст присвоил рэперу статус иностранного агента в октябре прошлого года.

Ранее суд дал 2,5 года колонии гендиректору турфирмы за украденный 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV

*Рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, включен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.