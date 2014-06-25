Суд в Петербурге оштрафовал репера Oxxxymiron* на 40 тыс. рублей за пост без маркировки иноагента

Поводом стал пост исполнителя во "ВКонтакте".

По решению Куйбышевского суда Петербурга реперу Oxxxymiron* выписан штраф на сумму 40 тыс. рублей. Поводом стал пост во "ВКонтакте" без маркировки иностранного агента. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Правосудие привлекло исполнителя к административной ответственности по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Судя по представленным материалам, речь идёт о публикации от 31 декабря прошлого года, в которой репер не упомянул, что "информация произведена и (или) распространена им как иностранным агентом либо касается его деятельности как иноагента".

Напомним, что ранее Oxxxymiron* уже был оштрафован за дискредитацию ВС РФ. Тогда размер административного наказания составил 45 тыс. рублей.

Фото: Вконтакте / Мирон Федоров*

*Рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, включен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.