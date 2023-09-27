Памятник Борису Моисееву открыли на Троекуровском кладбище

На открытии монумента присутствовал директор певца Сергей Горох.

Памятник советскому и российскому артисту Борису Моисееву открыли на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "РИА Новости".

Мероприятие состоялось сегодня, 27 сентября, в годовщину смерти Моисева. На открытии монумента присутствовал директор певца Сергей Горох. По его словам, скульптуру создал Филипп Трушин. Он также отметил, что советовался по поводу памятника с певицей Аллой Пугачевой.

Напомним, Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года на 69-м году жизни. Сообщалось, что артист перенес два инсульта и в последнее время не появлялся на публике.

Ранее мы сообщали, что на могиле Юрия Шатунова открыли памятник.

Видео: Telegram / РИА Новости