Вдова Сергея Доренко развеяла его прах на горе Митридат

Юлия поделилась трогательным видео с подписчиками в социальных сетях.

Вдова Сергея Доренко развеяла прах мужа на горе Митридат. Об этом сообщила сама женщина. Под траурное событие подготовлен видеоролик, рассказывающий о событии. Из него становится понятно, что вместе с матерью прах отца пришли развеять с дети.

Он сказал мне как-то в своём духе: "Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву" вспоминает Юлия

Доренко заметила, что рада, что смогла побывать в Керчи. Она лишь сожалеет, что ей не довелось отправиться в это путешествие вместе с Сергеем, когда тот еще был жив.

Сергей был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого. Ты с нами. Здесь и сейчас. добавила Юлия

Ранее Piter.tv писал о том, что опубликованы документы, подтверждающие проблемы с сердцем у Сергея Доренко.

Фото и видео: Instagram/i.dorenko