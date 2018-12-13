Опубликованы документы, подтверждающие проблемы с сердцем у Сергея Доренко

Подробностями поделилась вдова журналиста Юлия. По ее словам, впервые диагноз "аневризма аорты" был поставлен Доренко в 2016 году. После этого он наблюдался у врачей и принимал лекарства.

В воскресенье, 12 мая были опубликованы документы, которые подтверждают наличие проблем с сердцем у Сергея Доренко. Вдова журналиста Юлия рассказала радиостанции "Говорит Москва", что впервые диагноз "аневризма аорты" был поставлен в 2016 году. После этого Доренко принимал лекарства и наблюдался у врачей.

Ранее дочери Сергея Доренко от первого брака заявили журналистам, что проблем со здоровьем у него не было. По словам Юлии Доренко, её муж с одной из дочерей не общался несколько лет, с другой же созванивался редко, поэтому они не могли ничего знать о его проблемах со здоровьем.

Причиной смерти Сергея Доренко стала "аневризма грудной части аорты разорванная", гласит официальная судебно-медицинская экспертиза.

Дочери от первого брака сочли не согласились с результатами экспертизы и обратились в полицию, из-за чего была сорвана церемония прощания.

Напоминаем, что Сергей Доренко погиб 9 мая в возрасте 59 лет. Он потерял управление мотоциклом, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в бетонное ограждение. Журналист скончался в реанимации.

Ранее на сайте: Названа точная причина смерти Сергея Доренко

Фото: Telegram/Говорит Москва