Что произошло в Петербурге 19 апреля: главные новости дня

В одном материале – все значимое из жизни Петербурга за день, которое вы могли пропустить.

Piter.TV собрал в один материал самые значимые новости понедельника, 19 апреля.

Названы даты трех вывозных рейсов из Турции в Петербург. Сейчас в южной стране растет заболеваемость коронавирусом: 55 тысяч заразившихся за сутки турок против 8,5 тысяч россиян

Вывоз неожиданно застрявших на отдыхе россиян из Антальи в Петербург авиакомпании Azur Air запланированы на 20 апреля, 21 апреля и 24 апреля. Перевозчики выразили готовность увеличить количество рейсов при необходимости. Ависообщение с Турцией Россия приостановила 15 апреля, ограничения продлятся до 1 июня.

Кстати, в Петербурге остается высокой вероятность третьей волны ковида.

Станция "Зенит" заработает 2 мая в тестовом режиме. В этот день она примет болельщиков команд "Зенит" и "Локомотив"

Станция "зеленой" ветки готовится к полному открытию к Чемпионату Европы по футболу, именно она примет основную нагрузку по транспортному обслуживанию события. До конца мая "Зенит" наконец откроют, сейчас на станции подготавливают траволаторы, системы освещения, противопожарной сигнализации и вентиляции.

В Петербурге начался прием документов на путевки и получение сертификатов в летние детские лагеря.

За один час работы городские МФЦ приняли более 1400 заявлений от родителей. Документы на первые лагерные смены нужно подать до 28 мая, на вторые смены – до 21 июня, прием заявлений на третью и четвертую смены стартует 11 мая. Кстати, заявление на полную оплату стоимости путевки в лагерь можно подать еще и в администрации района по месту регистрации ребенка, а коспенсацию за путевку можно получить в ЦОО "Молодежный".

ДТП с пешеходом на Петербургском шоссе переросло в уголовное дело

Авария на Санкт-Петербургском шоссе случилась утром 18-го апреля: на трассе сбили 12-летнюю девочку. Водитель "Киа Рио" не уступил дорогу "Киа Соул" при перестроении и врезался в "Рено", который ехал по встречке. "Киа Соул" в результате столкновения съехала в кювет, опрокинулась и придавила пешехода. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Билеты в Кунсткамеру подорожают впервые за пять лет. Музей сдался под натиском инфляции.

Подорожание билетов связано также с крупными паузами в работе из-за пандемии. С 1 мая билеты обойдутся в 400 рублей, льготные, однако, в цене не изменятся.

На Петроградке до конца апреля ограничат движение автомобилей. Виной тому – прокладка водопровода.

С 19 по 20 апреля перекроют Малый проспект П.С между Пионерской и Малой Разночинной улицами, с 21 по 23 апреля и с 26 по 30 апреля ограничат проезд по Малой Разночинной улице от Чкаловского к Малому проспекту. С 24 по 25 апреля для проезда закроют Малую Разночинную улицу у Чкаловского проспекта.

Фото: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Михаил Савин