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После ДТП на Петербургском шоссе, в котором зажало пешехода, возбудили уголовное дело

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Участники ДТП и другие водители бросились на помощь пострадавшей.

Полиция возбудила уголовное дело после аварии на Санкт-Петербургском шоссе утром 18-го апреля. На трассе сбили ребенка 2008-го года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По предварительным данным, водитель "Киа Рио" не предоставил преимущество "Киа Соул" при перестроении, они двигались в одном направлении. Из-за этого "Рио" врезалась в "Рено Сандеро", который ехал по встречке. "Киа Соул" съехал в кювет, опрокинулся и наехал на перехода.

Пострадавшей оказалась девочка 2008-го года рождения. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД и эксплуатацию транспортных средств". 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Михаил Савин

Теги: дтп, кювет, пешеход
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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