Что произошло в Петербурге 11 марта: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницу, 11 марта.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 11 марта? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

На девятиклассника упала сосулька на улице Ольги Берггольц.

Инцидент произошел вечером 9 марта у здания спортивной школы. Школьник получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Проводится проверка.

Маршрутка сбила 14-летнюю девочку на Лабораторном проспекте.

Авария случилась утром 10 марта: школьница переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, когда на нее наехала маршрутка под управлением 51-летнего мужчины. Пострадавшую госпитализировали с открытым переломом левой голени и закрытым переломом правой голени. По факту случившегося проводится проверка.

Суд запретил сайт языковой школы в Петербурге.

В прокурорском иске в суд сообщалось, что на сайте Language Link была размещена информация о продаже сертификатов о владении русским языком. Экзамен про русскому языку, отмечалось на сайте, при этом можно было не сдавать, а это нарушает законодательство РФ. В деятельности школы увидели незаконное приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права, а также подделку официального документа.

Глава благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин сообщил о том, что покинул Россию.

Свердлин заявил, что видит риск привлечения к ответственности за свои высказывания. Он планирует вернуться, когда в России сменится власть. Должность главы "Ночлежки" занял сотрудник организации Данил Краморов, Свердлин также пообещал удаленно помогать проекту.

В отношении вдовы рэпера Энди Картрайта возбудили дело о надругательстве над телом умершего.

Марину Кохал уже обвиняют в совершенном летом 2020 года убийстве мужа, новое дело будет объединено с делом об убийстве. Следствие полагает, что Кохал убила мужа, затем расчленила тело для сокрытия следов преступления. Сама она заявляла, что хотела скрыть смерть Картрайта от передозировки наркотиками. Сейчас Кохал находится под домашним арестом.

При пожаре в квартире в Приморском районе погиб человек.

Огонь охватил двухкомнатную квартиру на Беговой улице вечером 10 марта. Пожар разгорелся всего на одном квадратном метре, но успел привести к жертвам – после тушения огня спасатели обнаружили на месте происшествия тело погибшего. Его пол и возраст устанавливаются.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Григорий Свердлин