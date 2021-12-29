Глава благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин сообщил о том, что покинул Россию

Свердлин рассказал о том, что проекты "Ночлежки" будут реализованы.

Глава "Ночлежки" Григорий Свердлин сообщил о том, что ушел со своей должности и покинул Россию. Об этом он 9 марта написал в своем Telegram-канале.

Мужчина считает, что существует вероятность, что его могли бы привлечь к ответственности за его высказывания. При этом не говорить он не видит для себя возможности. Он обещал вернуться, когда в России сменится власть.

Уверен, что Ночлежка отлично справится и без меня. иначе грош мне цена, как руководителю. В конце концов я все равно собирался уходить, в конце 2023. Еще в декабре сказал об этом коллегам. сменяемость власти, ю ноу. Новым директором будет прекрасный Даня Краморов, наш волонтер, потом координатор, а ныне глава PR и фандрайзинга. А я буду удаленно помогать, чем смогу. Григорий Свердлин.

Он призвал всех неравнодушных граждан помогать "Ночлежке".

Сейчас у благотворительной организации более 80 сотрудников. Проекты будут развиваться. Летом этого года в Ленобласти собираются запустить приют для пожилых бездомных людей. Кроме того, скоро откроется кафе, в котором люди без постоянного места жительства смогут пройти стажировку.

Фото: ВКонтакте / Григорий Свердлин