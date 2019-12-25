Стало известно, каким будет собственное кафе "Ночлежки" в Петербурге

Piter.TV узнал, на каком этапе находится проект, укомплектован ли штат, а главное – когда состоится открытие заведения.

В июле этого года стало известно, что "Ночлежка" начинает работу над новым проектом в Петербурге – кафе, в котором бывшие бездомные смогут пройти стажировку, чтобы в дальнейшем найти полноценную работу. Piter.TV узнал у координатора проектов "Ночлежки" в Петербурге Елены Бонштедт, на каком этапе находится проект, укомплектован ли штат, а главное – когда состоится открытие заведения.

О проекте и выходе на окупаемость

Как рассказала Бонштедт, в проекте принимают участие все сотрудники "Ночлежки": идеолог, директор организации Григорий Свердлин, HR-отдел (ищет и подбирает персонал для будущего кафе), финансовый менеджер (занимается бухгалтерской частью), PR-отдел (отвечает за креатив, название, коммуникации) и не только.

"Ночлежке" помогают и петербургские рестораторы, например, Александр Берковский – совладелец бара Mishka, ресторана "Общество чистых тарелок" и паба-ресторана "Пингвин", а также дизайнеры-архитекторы студии Kapodaki – Артем Спиридонов и Маргарита Молчанова.

Инвестиции в кафе составят порядка 13 млн рублей. В качестве вложений использовались также средства, пожертвованные на уставную деятельность "Ночлежки". Огромную помощь оказывают и петербургские игроки ресторанного бизнеса.

У нас нет других вариантов, мы должны вывести проект на окупаемость. Наша задача на окупаемость выйти за первый месяц работы с гостями. После чего мы должны работать на возврат инвестиций, которые будут вложены на первоначальном этапе. Елена Бонштедт, координатор проектов "Ночлежки" в Петербурге

Штат сотрудников

В настоящее время штат сотрудников будущего заведения не укомплектован, но на примете уже есть несколько кандидатов. Как рассказала координатор проектов организации, на вакансии откликались очень много людей в возрасте от 23 до 45 лет. Некоторые, не имея, к примеру, опыт управления, рассказывали о других своих умениях и предлагали свою помощь. В ближайшее время сотрудники закроют все позиции.

При открытии в кафе будет работать профессиональная команда, поделилась спикер. После того, как сотрудники сработаются между собой, организация станет привлекать стажеров – бывших бездомных. В смену будут работать около 8 человек, а также 2-3 стажера.

У нас есть две задачи – доставить удовольствие гостям и обучить стажеров. Персонал кафе всегда должен держать в голове эти задачи. Елена Бонштедт

Стажеры будут получать стипендию в размере порядка 20 тысяч рублей в месяц. С каждым из них будет заключен трудовой договор. Смена будет складываться из почасовой ставки – 100 рублей.

Это больше как дополнительная мотивация для людей. К примеру, им не нужно снимать жилье, поскольку они будут жить в приюте "Ночлежки". Мы закроем потребность человека в жилье, еде, гигиене на время стажировки. Елена Бонштедт

Дизайн и концепция кафе

На днях сотрудники согласовали дизайн будущего заведения, в конце этой – в начале следующей недели команда приступит к ремонтным работам, рассказала Бонштедт. Хоть дизайн предварительно и одобрен, однако архитекторы-дизайнеры не спешат им делиться с общественностью, поскольку он может претерпеть изменения.

Известно, что помещение площадью 214 квадратных метров будет "спокойное, стильное и светлое". "В кафе будет очень много дерева, натуральных покрытий и растений". Для кухни выделят 40 "квадратов", а зона раздачи будет открытой. Также сотрудники учли большие окна, которые будут использоваться в том числе в качестве посадочных мест.

Сначала сотрудники "Ночлежки" задумывались о ярком и модном месте, однако спустя некоторое время в "модности" им стало некомфортно.

Нам важно, чтобы в кафе можно было расслабиться, днем поработать, пообедать или позавтракать. Пространство должно быть комфортным в любое время суток. Елена Бонштедт

Архитекторы студии Kapodaki разрабатывали также проекты для известных петербургских ресторанов, например, Каха Бар и Social Club. Не исключено, что дизайн кафе "Ночлежки" будет похожим.

Фото: kakhabar.ru

Фото: socialclub.spb.ru

Концепция же заведения все еще обсуждается. Сотрудники уже придумали несколько названий для кафе, которые планируют представить в начале декабря.

Мы не хотим для кафе остро-социальное название. Оно не должно говорить о проблеме бездомности. Название будет запоминающимся, веселым и со смыслом. Елена Бонштедт

А вот с разработкой меню дела куда успешнее. По словам спикера, в начале разработки проекта "Ночлежка" подумывала о пельменной, в которой петербуржцы смогли бы отведать несколько видов блюд. Однако решили отказаться от моно-кухни, поскольку стажерам необходимо получить широкий спектр навыков.

Меню кафе будет достаточно большим, состоящим в том числе из блюд европейской и русской кухонь. Также для гостей подготовят вегетарианские позиции. "Еда будет простой, но оригинально поданной". При этом ценник придется по душе всем гостям.

Также организация думает над фишками кафе. На начальном этапе работы заведения в меню могут появляться блюда, проработанные командами различных заведений.

Мы получим адаптированное под нас конкретное блюдо, которое протестировал и попробовал шеф-повар петербургского ресторана или кафе. Но готовить его будут наши повара на нашей кухне. Мы хотим, чтобы у нас появились "весточки" из других заведений. Это будет место, где можно будет попробовать разную кухню от очень талантливых поваров нашего города. Елена Бонштедт

В будущем в кафе будут приходить команды известных петербургских поваров, которые приготовят для гостей свои фирменные блюда.

Открытие кафе

Открытие кафе должно было состояться в декабре этого года. Однако из-за поиска помещения сроки немного сдвинулись. "Ночлежка" планирует открыть заведение в январе следующего года. Посетить кафе петербуржцы смогут в феврале.

Посетителям необходимо будет иметь при себе QR-код. Мы будем вынуждены выполнять меры, но в рамках разумного. Также мы будем сами соответствовать необходимым требованиям. Елена Бонштедт

Текст: Анастасия Миллер

Главное фото: Instagram / nochlezhka