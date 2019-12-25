Маршрутка сбила 14-летнюю девочку на Лабораторном проспекте

Утром 10 марта в Калининском районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадала 14-летняя девочка. Об этом стало известно Piter.TV.
Девочка попала под колеса маршрутки у дома №18 на Лабораторном проспекте. За рулем автобуса находился 51-летний гражданин Киргизии.
Установлено, что пострадавшая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Ее госпитализировали с открытым переломом левой голени и закрытым переломом правой голени.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее мы писали, что в Петербурге 10-классник попал в реанимацию после найденной на улице закладки.
Фото: Piter.TV
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