Маршрутка сбила 14-летнюю девочку на Лабораторном проспекте

Девочка попала в больницу с открытым переломом левой голени и закрытым переломом правой голени.

Утром 10 марта в Калининском районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадала 14-летняя девочка. Об этом стало известно Piter.TV.

Девочка попала под колеса маршрутки у дома №18 на Лабораторном проспекте. За рулем автобуса находился 51-летний гражданин Киргизии.

Установлено, что пострадавшая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Ее госпитализировали с открытым переломом левой голени и закрытым переломом правой голени.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге 10-классник попал в реанимацию после найденной на улице закладки.

Фото: Piter.TV