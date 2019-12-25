В Петербурге 10-классник попал в реанимацию после найденной на улице закладки

Мальчик употребил около 3 г "соли".

В полночь 10 марта из квартиры дома на улице Академика Лебедева госпитализировали 16-летнего подростка, ученика 10 класса, с острым ингаляционным отравлением неизвестными психотропными препаратами. Об этом стало известно Piter.TV.

Мальчик проживает вдвоем с 36-летней матерью. По словам женщины, ей позвонила соседка и сообщила, что ее сын находится на лестничной площадке в неадекватном состоянии. Мать увела подростка домой и вызвала скорую помощь.

Пострадавшего поместили в реанимацию. Он пояснил, что нашел на улице закладку и употребил около 3 г "соли". По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV