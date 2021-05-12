На Луначарского полицейские накрыли нарколабораторию

Ранее ее владелец уже был судим за аналогичное преступление.

В Петербурге в ночь на субботу у дома № 5, корпус 1 по улице Асафьева полицейские задержали двух безработных, у которых при себе было 3,35 грамма наркотического вещества. В ходе допроса одни из них рассказал, что купил наркотик у знакомого. По данному факты было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 78.ru.

В результате был задержан вечером 6 марта и знакомый мужчины. Он живет на проспекте Луначарского. В ходе обыска нашли канистры и бутылки с жидкостью, посуду со следами остатков вещества, банки с ацетоном, вакууматор и электронные весы.

В шкафу был найден также пакет с 630 граммами наркотического вещества. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее мужчина за аналогичное преступление уже был судим.

Ранее мы сообщали, что полиция разыскивает водителей, скрывшихся после того, как они сбили пешеходов в Ленобласти.

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