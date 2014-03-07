Полиция разыскивает водителей, скрывшихся после того, как они сбили пешеходов в Ленобласти

Один из пешеходов скончался.

ГИБДД разыскивает двух водителей, которые скрылись после ДТП в Ленобласти. Так, на 157-м километре трассы "Скандинавия" нашли тело 39-летнего мужчины, находившееся рядом с железнодорожным мостом. Об этом сообщает 47news.

Выяснилось, что мужчина скончался после того, как на него наехала машина. Кроме того, в поселке Вырица в Гатчинском районе нашли студентку первого курса петербургской Медицинской академии. Ее тоже сбил автомобиль. В результате 17-летнюю девушку отвезли в реанимацию.

В этих двух случаях водители с места происшествия скрылись.

Ранее мы сообщали, что на Седова водитель наехал на мужчину, который сидел на бетонной лестнице.

Фото: pixabay