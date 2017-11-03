На Седова водитель наехал на мужчину, который сидел на бетонной лестнице

В Петербурге на улице Седова в ночь с 7 на 8 марта произошло серьезное ДТП. Как сообщают очевидцы, автомобиль въехал в дом. Информация об этом появилась в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".
Отмечается, что водитель ехал в сторону Ивановской улицы, однако не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, задел другую машину. Затем пробил ограждение и влетел в бетонную лестницу, на которой сидел мужчина.
В результате сидевший на бетонной лестнице мужчина скончался на месте от полученных травм. Предполагается, что водитель был пьян.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали подозреваемых в жестоком убийстве девушки из Таджикистана.
Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Руслан Ефремов
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