На Седова водитель наехал на мужчину, который сидел на бетонной лестнице

Мужчина от полученных травм скончался на месте, сообщили очевидцы.

В Петербурге на улице Седова в ночь с 7 на 8 марта произошло серьезное ДТП. Как сообщают очевидцы, автомобиль въехал в дом. Информация об этом появилась в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

Отмечается, что водитель ехал в сторону Ивановской улицы, однако не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, задел другую машину. Затем пробил ограждение и влетел в бетонную лестницу, на которой сидел мужчина.

В результате сидевший на бетонной лестнице мужчина скончался на месте от полученных травм. Предполагается, что водитель был пьян.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали подозреваемых в жестоком убийстве девушки из Таджикистана.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Руслан Ефремов