В Петербурге задержали подозреваемых в жестоком убийстве девушки из Таджикистана

Девушку забили до смерти металлом по голове.

Полицейские задержали троих мигрантов, которых подозревают в убийстве 20-летней девушки из Таджикистана. Предполагается, что задержанные вывезли девушку из Петербурга и издевались над ней, до смерти забили металлом по голове. Об этом сообщает 47news.

Один из подозреваемых был задержан в Пулково. Мотивом могла стать месть за интимную связь девушки с отцом. Убийство девушки произошло в сентябре 2021 года.

По версии следствия, девушку подозреваемые вывезли в деревни Мяглово. Над ней изначально издевались, а затем несколько раз выстрелили по жертве и забили до смерти металлическим предметом по голове. Когда погибшую обнаружили, у неё не было глазных яблок. В настоящий момент выясняется, это дело рук человека или глаза выклевали птицы.

Следствие считает, что мотивом убийства стала ревность. Молодой человек узнал, что его подруга вступила в интимные отношения с его отцом.

Ранее мы сообщали, что на улице Ткачей грабитель напал на кассира с перцовым баллончиком.

Фото: pixabay