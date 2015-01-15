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На улице Ткачей грабитель напал на кассира с перцовым баллончиком
Сегодня, 20:50
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На улице Ткачей грабитель напал на кассира с перцовым баллончиком

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Пострадавшая обратилась в полицию.

В Невском районе хулиган попытался ограбить продуктовый магазин. По информации Piter.tv, злоумышленник украл у кассира смартфон. 

Инцидент произошел на улице Ткачей. Мужчина в бежевой рубашке с кепкой на голове набросился на продавца и выстрелил ей в лицо из перцового баллончика, после чего хулиган схватил телефон сотрудницы торговой точки и убежал в неизвестном направлении. 

Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители уже объявили в розыск нарушителя порядка. Известно, что мужчине около 30 лет.

Ранее на Piter.tv: около метро "Академическая" столкнулись две иномарки.

Фото: Pexels

Теги: кассир, нападение на женщину, перцовый баллончик, улица ткачей
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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