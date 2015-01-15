На улице Ткачей грабитель напал на кассира с перцовым баллончиком

В Невском районе хулиган попытался ограбить продуктовый магазин. По информации Piter.tv, злоумышленник украл у кассира смартфон.
Инцидент произошел на улице Ткачей. Мужчина в бежевой рубашке с кепкой на голове набросился на продавца и выстрелил ей в лицо из перцового баллончика, после чего хулиган схватил телефон сотрудницы торговой точки и убежал в неизвестном направлении.
Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители уже объявили в розыск нарушителя порядка. Известно, что мужчине около 30 лет.
Ранее на Piter.tv: около метро "Академическая" столкнулись две иномарки.
Фото: Pexels
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