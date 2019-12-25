Члены "евротройки" выступили против возвращения санкций в отношении Ирана

Британия, Франция и Германия не поддержали возвращение санкций против Тегерана.

Члены "евротройки" выступили против возвращения санкций в отношении Тегерана. В список вошли Великобритания, Германия и Франция. Представители стран встретились в рамках собрания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). О результатах заседания рассказал в собственном Twitter-аккаунте постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.

Совет управляющих МАГАТЭ начал рассмотрение доклада о проверке ядерной программы Ирана в свете резолюции 2231 Совета Безопасности ООН Михаил Ульянов, постпред РФ в Вене

По словам дипломата, Евросоюз выразил поддержку по ядерной сделке. "Евротройка" повторила свою негативную позицию по поводу возвращения ограничений в отношении Тегерана. На данный момент вопрос находится на стадии обсуждений.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ рассказал о том, что достиг договоренности с правительством Ирана о том, чтобы международных представителей допустили к двум спорным объектам, в которых может храниться незаявленный ядерный материал. Один объект уже проверен, второй инспекция посетит в сентябре.

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