Госсекретарь США рассказал, что не может раскрывать информацию от разведки.

Майк Помпео прокомментировал публикацию о подготовке Ираном покушения на посла США в ЮАР. Об этом государственный секретарь США рассказал в интервью для американского телеканала Fox News. По словам чиновника, Вашингтон должен серьезно относиться к информации о подготовке покушения для собственного дипломата.

Напомним, что ранее о возможном нападении сообщили журналисты из издания Politico. Они сослались на сведения от спецслужб и морскую пехоту. В СМИ заявили, что Иран готовит ответ на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани. Целью иностранцев может стать посол США в ЮАР Лана Маркс.

Мы относимся к такого рода обвинениям серьезно. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы защитить всех без исключения сотрудников Госдепартамента, как и солдат, военных моряков, морских пехотинцев Майк Помпео, госсекретарь США

Помпео считает, что США дали четко понять Ирану о том, что любые нападения на американских граждан являются неприемлемыми, вне зависимости от того, о ком идет речь. Официальный представитель МИД Тегерана Саид Хатибзаде назвал заявления Politico безосновательными.

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Видео : YT / Fox News