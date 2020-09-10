Помпео заявил, что Россия "может быть причастна" к ситуации с Навальным

Госсекретарь США рассказал, что Вашингтон ждет наказания виновных в произошедшем с российским оппозиционером

Майк Помпео заявил, что Россия "может быть причастна" к ситуации с Алексеем Навальным. Об этом государственный секретарь США заявил во время интервью местному журналисту Бенц Шапиро. Материал опубликован на официальном сайте Госдепартамента.

Помпео считает, что к возможному отравлению российского оппозиционера могут быть причастны официальные высокопоставленные лица. Он заметил, что об этом же думают люди по всему миру.

Они осознают, что есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц. Я думаю, что это плохо для россиян. Это плохо для России Майк Помпео, госсекретарь США

Чиновник заявил о том, что Вашингтон, как Евросоюз и ряд других государств, дали понять Кремлю, что рассчитывают на то, что виновные в ситуации будут наказаны.

Вице-канцлер Германии прокомментировал ситуацию с Навальным.

Видео: Youtube/Reuters