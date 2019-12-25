Вице-канцлер Германии прокомментировал ситуацию с Навальным

Олаф Шольц ждет от правительства ФРГ сотрудничества с Москвой по расследованию отравления оппозиционера.

Вице-канцлер Германии и по совместительству министр финансов прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным. Олаф Шольц в рамках своего выступления в бундестаге заявил о том, что ожидает от Москвы поведения расследования по отравлению оппозиционера. Он уточнил, что Кремль ранее неоднократно заявлял о том, что заинтересован в расследовании. Однако не получил ответа о правовой помощи от немецкого правительства.

Должны быть сделаны выводы. Важно, чтобы мы призвали российское правительство сотрудничать, провести расследование и сотрудничать в расследовании этого преступления Олаф Шольц, вице-канцлер Германии

По мнению чиновника, Алексей навальный был отравлен веществом группы "Новичок". Подобное преступление представитель правительства ФРГ назвал тяжким.

Напомним, что 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске. Оппозиционеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Спустя два дня пострадавшего перевезли в Германию. В сентябре Ангела Меркель заявила, что токсикологи нашли в образцах анализов пациента следы отравляющего вещества из группы "Новичок". В ФРГ не сомневаются, что оппозиционера отравили. Ранее омские врачи не обнаружили следов ядов в крови и моче пациента. Глава Российской полиции заявил, что в ситуации с Навальным криминал не найден.

Der Spiegel: в организме Навального найдено вещество из группы "Новичок". Белоруссия опубликовала перехваченный диалог Берлина и Варшавы, который доказывает фальсификацию "отравления" Навального.