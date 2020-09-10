Посол России подарил Лукашенко карты XIX века с белорусскими границами

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев подарил занимающему пост президента Александру Лукашенко карты XIX века с белорусскими границами. Об этом сообщает информационное агентство БелТА.
Мезенцев поздравил белорусского политика Александра Лукашенко с прошедшим днем рождения. Он подарил ему книгу с топографическими картами Гродненской, Витебской, Минской и Могилевской губерний.
Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому.
- Дмитрия Мезенцев, посол России в Белоруссии
Накануне Александр Лукашенко и Дмитрий Мезенцев провели совместную встречу. На встрече белорусский политик подчеркнул, что им удалось продвинуться в решении тех проблем и задач, которые назрели между странами.
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