Кремль оценил слова Помпео о ситуации с Навальным

Кремль оценил слова госсекретаря США Майка Помпео о ситуации с политиком Алексеем Навальным. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Представитель Кремля подчеркнул, что слова Помпео недопустимы и искажают реальность. По словам помощника президента, российские власти сами хотят выяснить причины произошедшего.
Прямые или косвенные указания на причастность каких-то, любых официальных российских представителей считаем недопустимыми и априори ошибочными и искажающими реальность.
- Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента
Ранее мы сообщили, что Лукашенко пообещал стабилизировать ситуацию в Белоруссии до конца года.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все