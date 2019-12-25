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Кремль оценил слова Помпео о ситуации с Навальным
Сегодня, 12:57
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Кремль оценил слова Помпео о ситуации с Навальным

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Помпео заявил, что "есть значительная вероятность" того, что отравление Навального "исходило от высокопоставленных российских официальных лиц".

Кремль оценил слова госсекретаря США Майка Помпео о ситуации с политиком Алексеем Навальным. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля подчеркнул, что слова Помпео недопустимы и искажают реальность. По словам помощника президента, российские власти сами хотят выяснить причины произошедшего.

Прямые или косвенные указания на причастность каких-то, любых официальных российских представителей считаем недопустимыми и априори ошибочными и искажающими реальность.

- Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Ранее мы сообщили, что Лукашенко пообещал стабилизировать ситуацию в Белоруссии до конца года.

Фото: pixabay

Теги: дмитрий песков, кремль, майк помпео
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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