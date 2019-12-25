Политик назначил Андрея Шведа на должность генерального прокурора республики.

Занимающий пост президента Александр Лукашенко пообещал стабилизировать ситуацию в Белоруссии до конца года. Об этом сообщает информационное агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что еще совсем недавно в Белоруссии все было стабильно. Он не видит в республике такой активности прокуратуры, какая должна соответствовать сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что ситуация с соблюдением законодательства в Белоруссии на данный момент осложнена. Политик полагает, что правоохранители должны сконцентрировать свои силы на сохранении, независимости и безопасности в стране. По словам Лукашенко, стабильная ситуация в Белоруссии является её имиджем.

Ранее мы сообщили, что в Минске начался допрос Марии Колесниковой в СИЗО.

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