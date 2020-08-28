Трамп ошибся в имени убитого США иранского генерала Сулеймани

Дональд Трамп ошибся в имени убитого США иранского генерала Касема Сулеймани. Американский политик перепутал имя ликвидированного иранского генерала Корпуса стражей исламской революции. В своем выступлении перед республиканскими избирателями, посвященной операции по уничтожению военного, он назвал жертву Кассимом Солеймини.
В ходе операции мы уничтожили первого террориста в мире Кассима Солеймини
Дональд Трамп, президент США
Напомним, что Сулеймани был убит американскими военными в ночь а 3 января. Инцидент произошел около международного аэропорта Багдада в рамках спецоперации. Также жизни лишился Абу Махди аль-Мухандис. Обоих военных в Вашингтоне называются причастными к нападениям на посольство США в Ираке.
Иран выдал ордер на арест Трампа за убийство Сулеймани.
Видео: YT / Fox News
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