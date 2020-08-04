Политик считает, что США не должны были приводить войска на Ближний Восток.

Дональд Трамп назвал самую большую ошибку в истории США. Об этом американский лидер рассказал в интервью для местного информационного портала Axios. По словам политика, Вашингтону не следовало отправлять войска на Ближний Восток.

Мы ликвидировали ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России)...100% этого халифата… Мы "убрали" Сулеймани, Аль-Багдади… напомнил Дональд Трамп, президент США

Политик считает, что сделал много вещей, которые до него не делали предыдущие главы государства. Трамп отметил, что его предшественникам вообще не следовало приходить на Ближний Восток. По словам политика, это решение является единственной большой ошибкой в истории Америки.

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Видео: Youtube/HBO