Врач клинической больниц рассказал о состоянии поступивших пациентов.

Члены экипажа рухнувшего в озеро на Камчатке Ми-8 находятся в реанимации. Об этом рассказали представители пресс-службы регионального правительства. В настоящее время состояние двух членов экипажа, пострадавший во время жесткой посадки вертолета на Курильское озеро, стабильно тяжелое. Они могут дышать самостоятельно.

Врач камчатской краевой больницы рассказал журналистам о том, что 12 августа в учреждение поступили четыре пациента. Двоих врачи сразу же отправили в реанимационное отделение. Им потребовалось оперативное вмешательство.

У одного из пациентов открытый оскольчатый перелом правой голени, контузия грудной клетки, перелом ключицы и травматический шок второй-третьей степени. Пациент в сознании, но под медикаментозной седацией Олег Кузьменков, хирург краевой больницы

Второй член экипажа имеет открытый перелом грудиы. Его поместили под интенсивную терапию.

Напомним, что вертолет компании "Витязь-Аэро" упал с пассажирами и членами экипажа на борту. Инцидент зафиксирован на территории Кроноцкого заповедника. На месте ЧП продолжают работу экстренные ведомства, медики и следователи. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Удалось вытащить из воды восемь человек. Остальные числятся пропавшими без вести вторые сутки. Ведутся поисковые работы.

Солодов рассказал о вертолетных перевозках на Камчатке.

Фото: Telegram/РИА Новости