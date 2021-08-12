Владимир Солодов: Практически нет шансов найти остальных пассажиров Ми-8, упавшего в Курильское озеро.

Губернатор Камчатки рассказал о поисковых работах на месте крушения Ми-8. В эфире телеканала "Россия-24" Владимир Солодов сообщил о том, что вероятность обнаружить живыми пропавших пассажиров и членов экипажа на месте жесткой посадки вертолета в Курильском озере - мала и даже практически отсутствует. В момент трагедии на борту находились 13 туристов, включая ребенка, а также трое членов экипажа. Спасателям удалось помочь только восьми пострадавшим, которые смогли выплыть наружу. Сейчас пациенты находится в Петропавловске-Камчатском. Двое из них - в реанимационном отделении.

Вся гладь озера прочесана несколько раз и с воды, и с воздуха, я сам только что вернулся с Курильского озера и видел, что там никаких обломков, остатков вещей нет. Тем не менее, береговая часть также обследуется. тоже там ничего не обнаружено. И вероятность обнаружения живыми людей практически отсутствует. Владимир Солодов, глава Камчатки

Чиновник напомнил, что вертолет очень быстро ушел под воду. В месте крушения Ми-8 глубина достигает 136 метров. Пока что водолазы не способны погрузиться на такую глубину из-за отсутствия необходимого оборудования.

Один из выживших при крушении Ми-8 на Камчатке рассказал, как спасались люди.

Видео: Youtube/Россия 24