Солодов рассказал о вертолетных перевозках на Камчатке

В составе камчатского "Витязь-Аэро" находятся 26 вертолетов.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о вертолетных перевозках в регионе. В интервью телеканалу "Россия-24" чиновник объяснил, что во время туристического пикового сезона регулярно совершаются рейсы 5-7 бортов. В основном маршруты выполняются компанией "Витязь-Аэро". Парк предприятия состоит из 26 вертолетов, большая часть из них - это модель Ми-8.

"Витязь-Аэро" - это крупнейший вертолетный перевозчик. Дело в том, что на Камчатке основные перевозки именно вертолетные ввиду того, что сами взлетно-посадочные полосы носят достаточно изношенный характер, в большом количестве населенных пунктов их нет вовсе. Владимир Солодов, глава Камчатки

Глава региона напомнил, что Курильское озеро считается туристической жемчужиной Камчатки. Власти края еще год назад запланировали минимизацию вертолетных пассажирских полетов из-за их значительной стоимости и небезопасности.

Губернатор Камчатки рассказал о поисковых работах на месте крушения Ми-8.

Видео: Youtube/Россия 24