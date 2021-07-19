Число погибших при наводнении в Бельгии возросло до 31

Пропавшими без вести числятся 163 человека.

Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на федеральный кризисный центр.

Согласно предоставленным данным, в настоящее время пропавшими без вести числятся 163 человека. На данный момент спасательные операции не проводятся. Сотрудники экстренных служб осуществляют поиск граждан.

Однако, по информации местных СМИ, обнаружены 35 тел погибших в результате стихии.

Угроз возникновения новых наводнений нет.

В ночь на 15 июля в южной части Бельгии началось наводнение из-за высокого количества выпавших осадков. В результате стихийного бедствия десятки тысяч домов остались без электричества, из-за непогоды были разрушены объекты инфраструктуры.

Напомним, масштабное наводнение в соседней Бельгии ФРГ началось после сильных ливней в ночь на 14 июля в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия. Стихия разрушила мосты, дома и дороги, произошли обрывы ЛЭП. Из-за наводнения на западе Германии погибли как минимум 156 человек. Сейчас известно в общей сложности о 670 пострадавших.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель посетила пострадавшие от наводнения районы ФРГ.

Видео: YouTube / Forces Of Nature