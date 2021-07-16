  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:24
172
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Число жертв наводнения на юге Бельгии выросло до 11

0 0

В Валлони уровень воды достигает 50-60 см в высоту.

Число жертв наводнения на юге Бельгии выросло до 11. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала RTBF. По информации от СМИ, прошедший поток стал самым крупным в стране за последние 20 лет.

Власти подтвердили гибель 11 человек, пропавшими без вести числятся трое спасателей, лодка которых перевернулась в грязевом потоке.

заявление телеканала RTBF

Напомним, что наводнение зафиксировано в Валлонии в ночь на 15 июля. К нему привели мощные ливни. Дожди не прекращались в течение всего дня. За последние сутки в Бельгии выпало такое количество осадков, которое соответствует полуторамесячной норме. Затопленными оказались десятки населенных пунктов. Больше всего пострадали такие провинции как Льеж, Лимбург и предгорья Арденн. Уровень воды на улицах городов достигает 50-60 см, в отдельных местах уровень воды поднялся до одного метра. Грязевые потоки повредили несколько жилых зданий. Для эвакуации населения спасатели используют моторные лодки и вертолеты.

Bild: число жертв наводнения в Германии увеличилось до 80.

Видео: YouTube / FOBOS PLANET

Теги: бельгия, валлония, наводнение, потоп
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии