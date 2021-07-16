В Валлони уровень воды достигает 50-60 см в высоту.

Число жертв наводнения на юге Бельгии выросло до 11. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала RTBF. По информации от СМИ, прошедший поток стал самым крупным в стране за последние 20 лет.

Власти подтвердили гибель 11 человек, пропавшими без вести числятся трое спасателей, лодка которых перевернулась в грязевом потоке. заявление телеканала RTBF

Напомним, что наводнение зафиксировано в Валлонии в ночь на 15 июля. К нему привели мощные ливни. Дожди не прекращались в течение всего дня. За последние сутки в Бельгии выпало такое количество осадков, которое соответствует полуторамесячной норме. Затопленными оказались десятки населенных пунктов. Больше всего пострадали такие провинции как Льеж, Лимбург и предгорья Арденн. Уровень воды на улицах городов достигает 50-60 см, в отдельных местах уровень воды поднялся до одного метра. Грязевые потоки повредили несколько жилых зданий. Для эвакуации населения спасатели используют моторные лодки и вертолеты.

Bild: число жертв наводнения в Германии увеличилось до 80.

Видео: YouTube / FOBOS PLANET