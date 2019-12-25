Пострадали федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Bild: число жертв наводнения в Германии увеличилось до 80. Об этом немецкие журналисты сообщили со ссылкой на информацию, предоставленную полицией Кобленца. От стихийного бедствия в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия жертвами стали не менее 30 человек, в Рейнланд-Пфальце - по крайней мере 50.

Мы опасаемся, что число возрастет. пресс-служба полиции

Местный телеканал N-tv объяснил, что число жертв уже достигло 81. Больше всего пострадали жители округа Арвайлер, расположенного на западе ФРГ в федеральной земле Рейнланд-Пфальц). Там пропавшими без вести считаются 1,3 тысячи человек. В районе Бад-Нойенар-Арвайлер за 15 июля спасателям пришло около тысячи вызовов. В общей сложности в округе проживают 130 тысяч человек.

Меркель: масштабы наводнения на западе ФРГ можно будет оценить лишь в ближайшие дни

Фото: YouTube / Rhein-Zeitung