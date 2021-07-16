Меркель: масштабы наводнения на западе ФРГ можно будет оценить лишь в ближайшие дни

В Берлине обозначили последствия для страны после проливных ливней.

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила о том, что масштабы наводнения на западе ФРГ можно будет оценить лишь в ближайшие дни. Такое заявление чиновница сделала во время совместной пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом в Белом доме. Глава правительства Германии выразила соболезнования родным погибших из-за стихийного бедствия.

Боюсь, весь масштаб трагедии мы сможем оценить лишь в последующие дни. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Напомним, что проливные дожди прошли на западе и юго-западе Германии. Из берегов вышли Рейна Ар и Мозель, Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Больше всего пострадала федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Там пропавшими без вести числятся 1,3 человек. Также известно о 58 погибших.

Меркель: "Северный поток - 2" не означает замены транзита газа через Украину.

Видео: YouTube / Fox News