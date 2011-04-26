На данный момент известно о 68 погибших.

Власти округа на западе ФРГ сообщили о 1,3 тыс. пропавших без вести из-за наводнения. В пресс-службе немецкого округа Арвайлер, расположенного на западе Германии в федеральной земле Рейнланд-Пфальц сообщили, что не имеют информации о местонахождении большого числа местного населения. Люди пропали из-за сильных ливней и наводнения. В общей сложности в районе проживают порядка 130 тысяч человек.

В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших. В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около тысячи вызовов, спасательные операции продолжаются. пресс-служба округа Арвайлер

В комментариях немцы выразили надежду о том, что речь идет о тех, с кем не смогли связаться родные и близкие, поэтому в дальнейшем показатель будет снижен. ливни в Германии начались в понедельник на юге и юго-западе страны. Из-за проливных дождей вышли притоки Рейна Ар и Мозель, более мелкие Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. В настоящее время власти объявили о 58 погибших.

Видео: YouTube / Rhein-Zeitung