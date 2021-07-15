Жители Аденау ждут помощи спасателей.

Не менее 30 человек пропали без вести в Германии из-за наводнения. Об этом рассказали журналисты местного телеканала SWR. В СМИ пояснили, что в результате сильных ливней на федеральной земле Рейнланд-Пфальц в городе Аденау произошел потоп и обрушение шести жилых зданий. Еще 25 домов находится под угрозой обрушения. Населению приходится пережидать непогоду на крышах домов. Пока что до многих спасатели не могут добраться на плавательных средствах. За ними будут направлены вертолеты.

Правоохранительные органы и специальные службы сообщили о жертвах. Речь идет о рабочих, которые трудились в затопленных районах горного региона - пожарных Зауэрланда. Один из мужчин погиб в Альтене, когда пытался вытащить из воды местного жителя. 46-летнему мужчине удалось поднять в машину человека, но при этом его унесло течением. Спустя два часа в районе погиб его 52-летний коллега.

В Сестрорецке после дождя затопило многоэтажный дом.

Видео: SWR