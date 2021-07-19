Меркель оценила обстановку в пострадавших от наводнения районах Германии

Политик назвала сюрреалистичной картину, которую она увидела.

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила пострадавшие от наводнения районы ФРГ. Об этом информирует телевизионный канал Die Welt. Немецкий политик назвала сюрреалистичной картину, которую она увидела.

Это ужасно. Хочу сказать, что немецкий язык едва ли знает слова для описания причиненных разрушений. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Она пообещала местным жителям оказать необходимую помощь. По словам Меркель, 21 июля правительство государства примет программы по оказанию поддержки пострадавшим от стихии, а также восстановлению инфраструктуры районов.

Кроме того, политик отметила, что случившееся показало необходимость изучения вопросов изменения климата. Меркель пообещала, что власти Германии проведут долгосрочную политику по этому поводу.

Глава правительства ФРГ пообещала прибыть в пострадавшие районы еще раз в следующем месяце.

Напомним, масштабное наводнение в соседней Австрии ФРГ началось после сильных ливней в ночь на 14 июля в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия. Стихия разрушила мосты, дома и дороги, произошли обрывы ЛЭП. Из-за наводнения на западе Германии погибли как минимум 156 человек. Сейчас известно в общей сложности о 670 пострадавших.

Ранее мы сообщали, что ливни привели к подтоплениям в нескольких регионах Австрии.

Видео: YouTube / AFP News Agency