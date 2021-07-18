Число погибших из-за наводнения в Германии превысило 155 человек

На данный момент зарегистрировано 670 пострадавших от стихии.

Из-за наводнения на западе Германии погибли как минимум 156 человек. Об этом информирует немецкая ежедневная газета Bild.

Согласно данным СМИ, в районе Арвайлер число жертв стихии возросло до 110, в Северном Рейне - Вестфалии погибли 45 человек. По информации правоохранительных органов, жертв может быть больше. Сейчас известно в общей сложности о 670 пострадавших.

18 июля в пострадавшие от наводнения районы ожидается приезд канцлера Германии Ангелы Меркель. Ее будет сопровождать премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Дрейер.

Напомним, масштабное наводнение в ФРГ началось после сильных ливней в ночь на 14 июля в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия. Стихия разрушила мосты, дома и дороги, произошли обрывы ЛЭП.

Ранее около 700 жителей района Хайнсберг, расположенного на федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии пришлось эвакуировать из-за прорыва дамбы.

Видео: Youtube/Forces Of Nature